ЕС забраковал итоги «новых выборов» в аннексированном Крыму

Евросоюз заявил о непризнании результатов так называемых дополнительных «выборов», которые Россия провела 13 сентября в аннексированных Крыму и Севастополе. Напомним, в Украине обновили данные оценки убытков от оккупации полуострова Россией.

Заявление представителя ЕС опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

«Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и не признает, таким образом, проведение выборов на Крымском полуострове», — говорится в заявлении.

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что любой «избранный» на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове и претендующий представлять Крым и Севастополь, не будет признаваться Евросоюзом как представитель этих территорий, которые являются частью Украины.

Напомним, накануне послы ЕС одобрили продление на полгода т.н. «крымских» санкций в отношении 175 человек и 44 организаций.

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