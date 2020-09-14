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Украина

ГБР раскрыло подробности допроса Богдана

13:00 14 сентября 2020
Андрей Богдан

После допроса бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в Госбюро расследований заявили, что подтвержденной информацией о возможных контактах украинских чиновников с российскими органами власти он не обладает.

Как сообщают в ГБР, Андрея Богдана вызвали на допрос для выяснения «достоверных данных» и подтверждений «возможных противоправных действий в пользу другого государства» со стороны украинских чиновников, о чем экс-глава ОП, в частности, заявлял в своем недавнем интервью.

«На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации», — заявили в ГБР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле офиса ГБР Богдан заявлял, что сообщит следствию информацию об операции по задержанию «вагнеровцев».

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