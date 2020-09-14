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Украина

Пик тепла сменится резким похолоданием: синоптик рассказала о погоде до конца недели

13:43 14 сентября 2020
Каштаны под дождем

В Украине антициклон продолжает определять солнечную и теплую погоду. Согласно прогнозам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха днем 15 сентября достигнет +24-+29 градусов, а на Сумщине и в северных районах Черниговской области ожидаются +21-+24 выше нуля.

В Киеве во вторник погода существенно не изменится, а столбики термометров покажут +25 градусов.

В среду-четверг температура еще больше повысится, до +31 градуса, однако сразу же после этого произойдет резкое охлаждение — до +12-+18 градусов. Тепло сохранится только на юге.

Кроме того, атмосферный фронт «притянет» в четверг дожди, которые сначала накроют западные регионы, затем пройдут по северу и зацепят центральные регионы страны. Тем временем на востоке Украины сохранится высокая пожарная опасность.

«Внимательно следите за прогнозами погоды и особенно будьте внимательными во второй половине недели — существенное изменение погоды может качнуть голову и сосуды», — посоветовала синоптик.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал дожди 15 и 27 сентября, а Владимир Деркач сообщил, что грядущая зима удивит «зимним бабьим летом».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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