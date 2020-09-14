Новая тенденция: горсовет Черновцов подал в суд на отмену «красной» зоны карантина

Черновицкий горсовет требует отмены установленной «красной» карантинной зоны — в понедельник, 14 сентября, соответствующий иск направлен в Киевский окружной административный суд.

Как сообщает УНИАН, секретарь горсовета Черновцов Василий Продан, который исполняет обязанности мэра, подписал и направил судебный иск в Киевский окружной административный суд. В нем горсовет требует признать отнесение Черновцов к «красной» карантинной зоне незаконным, а ограничения, которые установлены Госкомиссией по ТЭБ и ЧС, — отменить.

Сейчас на Буковине введена «красная» зона, которой предусмотрены строгие ограничения — они действует в Черновцах, Герцаевском, Кельменецком, Кицманском, Новоселицком и Сторожинецком районах.

Ранее сообщалось, что из-за введения «красной» карантинной зоны в суд на Кабмин подали власти Ивано-Франковска.

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