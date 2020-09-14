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Украина

Кулеба рассказал о железной стене с Беларусью

14:29 14 сентября 2020
Дмитрий Кулеба

Пауза, на которую Украина поставила контакты с Беларусью, продлится до стабилизации ситуации в этом государстве, сотрясаемом многотысячными акциями протеста.

Как заявил в интервью УНН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, дальнейшия действия дипломатов зависят от событий в соседней стране.

«Никто не планирует с Беларусью строить железную стену, воображаемую или реальную, для того чтобы от нее отгородиться. Просто те действия, к которым прибегала белорусские власти для подавления протестов — нарушение прав человека, избиения людей и пытки — они недопустимы, не реагировать на эти вещи невозможно. Поэтому мы сказали, что до стабилизации ситуации в Минске, в Беларуси, до того момента, пока мы не сможем комплексно оценить новую реальность, которая наступит по результатам этого кризиса, мы ставим контакты на паузу», — сказал министр.

При этом он отметил, контакты по линии Министерств иностранных дел обеих стран сохранятся.

«Они должны остаться, потому что есть куча неотложных вопросов, требующих решения, и такой канал должен сохраняться», — пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что Украина вернула в Беларусь своего посла.

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