В истории с исчезновением Кернеса появилась «больничная» подробность

Мэр Харькова Геннадий Кернес, длительное время не появляющийся на публике, пятый день находится на больничном.

Как передает «Ньюзрум», пресс-секретарь харьковского городского головы Юрий Сидоренко не стал обнародовать диагноз Кернеса. «На этот вопрос может ответить только лечащий врач с согласия пациента. Обязанности городского головы исполняет секретарь горсовета Александр Новак», — отметил он.

Вместе с тем издание не исключает, что Геннадий Кернес может находится в медучреждении, куда доставляют пациентов с COVID-19 и вирусными пневмониями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 14 сентября Харьков включен в «оранжевую» карантинную зону в связи с распространением заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото с сайта горсовета Харькова.



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