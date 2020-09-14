В Киеве из-за коронавируса на дистанционное обучение отправили 133 школьных класса

Хотя Киев с понедельника, 14 сентября, находится в «оранжевой» зоне и по регламенту запрещено, в частности, посещать групповые (не более 20 человек) занятия в профессиональных и высших учебных заведениях, школы пока не закрывают. Об этом сообщил на брифинге столичный мэр Виталий Кличко. Все школы продолжают работать по четко выписанному регламенту. И об изменениях в школьной жизни родителей должны проинформировать классные руководители.

В нынешней эпидемиологической обстановке директора школ проинструктированы на случай вспышек коронавируса в учреждениях. Разработаны разные варианты сценариев организации учебного процесса в зависимости от конкретной ситуации, от количества заболевших в классе или в целом по школе.

По состоянию на понедельник на дистанционном обучении находятся две школы в Оболонском районе из-за инфицированных педагогов. Также в 56 столичных школах (на конец прошлой недели их было 50) на «дистанционку» ушли 133 класса (заболели ученики и преподаватели). В общей сложности выявлены 179 инфицированных школьников и 97 педагогов.

Напомним, что 1 сентября в одном учебном заведении на Оболони заболели педагоги, поэтому образовательный процесс сразу же перевели в дистанционный режим. Через несколько дней уже две школы и 20 классов ушли на «дистанционку».

В Киеве сегодня уже насчитывается 17 429 подтвержденных случаев коронавируса. За последние сутки заболели 168 человек, трое умерли. Всего болезнь забрала жизни у 272 киевлян. Среди заболевших 90 женщин, семь девочек, 63 мужчины и восемь мальчиков. Заболели также 7 медиков. Госпитализированы 27 пациентов, остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели за прошлые сутки 45 человек.

Больше всего заболевших за сутки в Днепровском районе — 48.

Тем временем в школьных столовых ввели новый режим питания и ужесточили контроль за питанием. Столичные учебные заведения выступили с инициативой: ежедневно для родителей будут размещать в соцсетях фотоотчеты о питании учеников. Так появляется возможность наблюдать за процессом школьного питания, контролировать предприятия, которые готовят для детей, и быстро реагировать на их некачественные услуги. К проекту STOP FAKE постепенно присоединятся все муниципальные школы города.

Ранее «ФАКТЫ» писали о правилах учебы в школах во время карантина. Запрещены «шведские столы», питьевые фонтанчики, в столовых за одним столом должны сидеть не более четырех школьников.

«ФАКТЫ» также сообщали, что из-за коронавируса в Киевской области тысячи школьников были переведены на дистанционное обучение.

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