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Украина

Силовики начали заводить уголовные дела из-за массового празднования дня города в Одессе и Днепре

16:14 14 сентября 2020
Праздник

Правоохранители проинформировали Владимира Зеленского, что на праздновании Дня города в Одессе и Днепре грубо нарушались карантинные ограничения, ранее это вызвало возмущение в Минздраве.

Как сообщает Офис президента, в Одессе и Днепре собрались десятки тысяч людей, которые не соблюдали карантинные нормы и не пользовались средствами индивидуальной защиты.

По информации правоохранителей, организаторы праздников должны понести административное наказание размере 170 тыс. грн. Если же эпидемиологическое расследование установит связь между этими празднованиями и ростом числа больных коронавирусом либо смертностью от COVID-19, то будет открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Одессе на концерт на Потемкинской лестнице собрались тысячи людей, причем они были без масок и стояли вплотную друг к другу.

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