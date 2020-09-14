Могут попросить снять маску: Кабмин установил правила для проведения местных выборов

В правительстве утвердили противоэпидемические правила, которые будут действовать во время выборов в местные органы власти, назначенных на 25 октября 2020 года.

Как сообщается на правительственном портале, Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов будет, в частности, предусматривать опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всех людей, заходящих в помещение избирательных участков. На входах разместят антисептики для рук, а в помещениях — урны для утилизации масок и перчаток.

Потоки входящих и выходящих людей разделят, в помещениях нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции не менее одного метра. При этом рекомендуется, чтобы в помещениях одновременно находились люди из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

При этом на столах запретят использовать ткани, а стулья и столы должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Кстати, дезинфекцию (протирание дверных ручек, поручней, сиденья и тому подобное) будут проводить не реже одного раза в два часа, а влажную уборку — каждые четыре часа.

Рассадят и членов избирательных комиссий — расстояние между ними должно быть не менее метра. Допускается установление между ними прозрачных экранов.

«Избиратели должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, обработать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности», — говорится в документе. При этом избирателям рекомендуют использовать на участке личную ручку.

Что же касается тех, кто находится на самоизоляции, то эта категория граждан может проголосовать по месту пребывания, однако для этого нужно будет подать соответствующее заявление. Документ подается не позже 20:00 последней пятницы перед днем выборов. К заявление следует приложить справку из медучреждения о состоянии здоровья (пребывании на самоизоляции).

Люди на самоизоляции должны показать членам избирательной комиссии свой документ, не передавая его в руки. Пришедшие к находящимся на карантине должны быть в перчатках, масках, защитных щитках, которые после каждого посещения утилизируются.

В документе также отмечается, что в случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, его коллеги могут продолжать работу, если у них нет симптомов респираторных заболеваний. А при наличии контакта с больным без применением средств индивидуальной защиты — отправиться на самоизоляцию в порядке, установленном законодательством.

Людям, задействованным на избирательных участках, в том числе наблюдателям и полицейским, рекомендуется не позднее, чем за 72 часа до дня выборов, пройти тестирование на наличие COVID-19 методом ПЦР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Центртизбиркоме настаивают, чтобы брифинги по итогу голосования кандидаты проводили вне помещений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter