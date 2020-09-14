Напугавшие россиян американские бомбардировщики B-52 снова появились в небе над Украиной

После первого за 26 лет полета над Украиной, стратегические бомбардировщики ВВС США снова вернулись в небо над нашим государством.

Самолеты B-52 вошли в воздушное пространство Украины над Львовской областью из Польши. Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга воздушного движения самолетов с позывными KAG011 (60−0005) и KAG013 (60−0007).

В прошлом году два американских бомбардировщика впервые совершили полет вблизи оккупированного Россией Крыма. Они совершили трансатлантический перелет с авиабазы ​​Барксдейл Военно-воздушных сил США в Луизиане в Европу. В акваторию Черного моря они вошли через воздушное пространство Румынии где провели дозаправку.

Boeing B-52 Stratofortress — американский многофункциональный тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец компании «Боинг», находящийся на вооружении ВВС США с 1955 года. Среди арсенала бомбардировщика различные виды оружия, в том числе ядерное. Общая внутренняя бомбовая нагрузка составляет 31500 кг, передает «Украинский милитаристский портал».

Напомним, 4 сентября над территорией Украины летели стратегические бомбардировщики B-52 с позывными JULIA51, JULIA52 и JULIA53. Тогда самолеты НАТО долетели до Мелитополя и кружили в небе над Запорожской и Херсонской областями, граничащими с оккупированным Крымом, что взволновало россиян, которые на перехват подняли сразу 8 истребителей и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа РФ.

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