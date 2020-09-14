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Украина

На Луганщине — антитеррористические учения: местных жителей просят носить с собой документы

16:52 14 сентября 2020
Рубежное

В Рубежном Луганской области, из которого оккупанты в 2014 году вывезли завод, изготавливающий стратегическое топливо, 15−16 сентября состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

Как сообщили в штабе ООС, тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. СБУ призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Жителей Рубежного, во время передвижения по городу, просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

При обнаружении подозрительных предметов или получении информации о лицах, причастных к диверсионно-разведывательным группам или подразделениям боевиков, необходимо сообщить по телефонам: (06452) 6−81−10; (06452) 4−42−81, 095−896−77−29 — ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также в Рубежанский отдел полиции: (06453) 6−33−23, 066−019−16−19 или на спецлинию «102».

«Все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, несколько дней назад подобные учения прошли в Мариуполе.

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