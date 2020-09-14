Заболевший коронавирусом Кернес впал в кому, — СМИ

Мэр Харькова Геннадий Кернес, длительное время не появляющийся на публике, заразился коронавирусом и находится в коме. Его госпитализировали в 17-ю городскую больницу города, которая определена как опорная для больных с COVID-19, с двусторонним воспалением легких.

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на источники в Офисе президента.

По данным источников, болезнь у Кернеса протекает в крайне сложной форме. Является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, пока неизвестно.

В то же время, руководитель пресс-службы харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг слухи о том, что Кернес находится в коме, передает Telegram-канал Харьков 1654.

«Никакой комы нет. Все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют Telegram-каналы, близкие к политическим оппонентам. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорят, что он „контактный“. Уверяют, что он в сознании», — заявил Сидоренко.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа в День города. По данным источников, заболел в первых числах сентября. В больницу попал на прошлой неделе.

Напомним, сейчас обязанности городского головы Харькова исполняет секретарь горсовета Александр Новак.

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