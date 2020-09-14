Беларусь никогда бы не выдала «вагнеровцев» Украине. Не для того их Путин в Минск посылал, — Константин Машовец

Скандал с задержанием в столице Беларуси наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые воевали на Донбассе, продолжает обрастать версиями. Напомним, ночью 29 июля сотрудники КГБ Беларуси задержали 32 «вагнеровца». А вскоре в украинских СМИ появилась информация о том, что российские наемники оказались в Минске не случайно. Их якобы вели украинские спецслужбы, чтобы заманить в Украину и арестовать за многочисленные преступления, которые они совершили на Донбассе. Однако что-то пошло не так, и, по мнению журналистов Юрия Бутусова и Янины Соколовой, представители высшего руководства Украины, по сути, сорвали операцию украинских спецслужб. В результате Беларусь передала «вагнеровцев» обратно в Россию. Военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец уверен, что вся эта история с задержанием, а потом с депортацией «вагнеровцев» в Россию — это элемент информационной войны РФ против Украины. Свою точку зрения он аргументировал в комментарии «ФАКТАМ».

«И цель их визита в Беларусь не ясна, и то, как они легко попались, может вызывать только удивление»

— Константин, что вы думаете по поводу версии о разработке украинскими спецслужбами спецоперации по заманиванию в Украину членов ЧВК Вагнера?

— Украинские спецслужбы могли организовать любую операцию. Но это не значит, что в данном случае все происходило именно так, как сейчас многие заявляют, — говорит Константин Машовец. — Так, как эти события преподносят СМИ, мол, задержание «вагнеровцев» в Украине сорвалось по вине высших эшелонов власти. Думаю, что это информационный вброс со стороны российских спецслужб.

Лично у меня в этой истории многое вызывает сомнение. И цель их (наемников. - Авт.) приезда в Беларусь не ясна, и то, как они легко попались. Создается впечатление, что «вагнеровцев» должны были очень показательно задержать. Во-первых, место, где, в конечном итоге их упаковали, мне кажется странным (речь о санатории «Белорусочка» под Минском, расположенном в 50 километрах от резиденции президента Лукашенко. Как сообщали белорусские СМИ, наемники привлекли к себе внимание своим необычным поведением: не пили спиртное и не знакомились с женщинами. — Авт). Состав группы также кажется мне абсолютно случайным: как будто этих людей собрали всех вместе буквально накануне, как с бору по сосенке. У них разные военные специальности. А для выполнения какой-либо спецоперации так людей не собирают. Кроме того, фамилии большинства наемников, которые прибыли в Беларусь, фигурировали в украинском уголовном производстве. Вот потому я и думаю, что истинная цель приезда «вагнеровцев» в Беларусь сводилась к их показательному задержанию и последующей отправке назад в Россию.

Действительно, украинские правоохранители давно работают по «вагнеровцам». Цель работы заключалась в сборе информации о членах этого незаконного военного формирования, которые причастны ко многим преступлениям на Донбассе. Выйти на членов ЧВК Вагнера Украина пыталась еще в 2014 году. Было открыто уголовное производство. Вот именно по мотивам этого уголовного производства, как мне кажется, российские спецслужбы и придумали всю эту историю о том, что якобы мы специально заманивали наемников в Беларусь. Просто россияне тут перевернули все с ног на голову.

С украинской стороны россиянам кто-то слил подробности этого уголовного производства, чем те и воспользовались. Все планировалось преподнести так, чтобы показать след Украины в белорусских событиях. Мол, украинцы заманили наемников в Беларусь, а те попутно приняли участие в протестах против Лукашенко. Об этом и президент России Путин ранее говорил.

— Не очень понятная версия.

— Поставьте себя на место представителя российского ГРУ. Вы знаете, что в Украине расследуется уголовное дело о незаконных вооруженных формированиях. В этих формированиях значатся люди, причастные ко многим тяжким преступлениям. И вам ставят задачу найти «руку Киева» в белорусских событиях. Ее нужно либо придумать, либо организовать. И вот наемникам сообщают о некой поездке. «Вагнеровцы» должны остановиться в 50 километрах от резиденции Лукашенко, где на них обязательно обратят внимание белорусские правоохранители. Кроме того, из-за фамилий прибывших в соседнюю страну наемников, которые были замешаны во многих преступлениях, у украинских спецслужб наверняка должно было появиться желание их перехватить. Наши спецслужбы, как мне кажется, так и хотели поступить, клюнули на эту наживку. Вспомните, ведь обсуждалась возможность выдачи членов ЧВК Вагнера Украине.

«Многие белорусские представители спецслужб давно работают на Россию»

— Кто мог слить детали этого дела россиянам?

— Думаю, что кто-то в Госбюро расследований (ГБР), или в прокуратуре, — говорит Машовец. — Нужно создавать следственную комиссию, открывать уголовное производство, чтобы докопаться до истины.

А вот то, что дело о «вагнеровцах» стало в Украине политическим фактором, то, что протестующие возле Офиса президента требуют от него объяснений, кто сорвал операцию по поимке наемников, — это заслуга уже местных экспертов и политологов, которые историю с задержанием членов ЧВК Вагнера преподнесли именно под таким углом.

— А если все-таки Беларусь выдала бы нам «вагнеровцев», какая судьба бы их ждала? Не попали бы они просто в так называемый «обменный фонд» военнопленными? Не отдала бы их вскоре Украина в Россию в обмен на наших пленных?

— Беларусь никогда бы не выдала «вагнеровцев» Украине. Не для того их Путин посылал туда. Да и Лукашенко сам заявил, что никогда бы не отдал Украине российских наемников.

— И белорусские спецслужбы знали, для чего именно «вагнеровцы» оказались под Минском?

— Многие белорусские представители спецслужб давно работают на Россию. Собственно, именно под их патронатом и происходила вся эта спецоперация. В противном случае она могла бы и не состояться.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что по мнению бывшего главы СНБО Александра Турчинова и бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, представители политического руководства Украины попытаются уничтожить материалы уголовного производства по «вагнеровцам».

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