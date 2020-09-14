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Украина

Глава Житомирского облсовета слег с коронавирусом

18:46 14 сентября 2020
Владимир Ширма

Коронавирус продолжает стремительно распространяться по Украине. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 2 462 новых больных.

Об инфицировании COVID-19 сообщил и глава Житомирского облсовета Владимир Ширма.

Он уточнил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Сейчас находится на больничном.

«До этого я был в отпуске, поэтому не контактировал с работниками областного совета и облгосадминистрации. Берегите себя, соблюдайте противоэпидемические мероприятия. Это не шутки. К сожалению, это реалии нашей нынешней жизни. Будьте здоровы!!!», — написал Ширма в Facebook.

Напомним, сегодня стало известно о госпитализации с двусторонним воспалением легких мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого также диагностировали коронавирус.

Ранее о госпитализации сообщил председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, у которого ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным.

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