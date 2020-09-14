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Украина

"Высокая температура, боль в горле": глава Николаевской области госпитализирован в Киеве с коронавирусом

19:27 14 сентября 2020
Александр Стадник и врач

После сообщений о заражении коронавирусом мэра Харькова Геннадия Кернеса и главы Житомирского облсовета Владимира Ширмы, появилась информация о инфицировании COVID-19 главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника.

Об этом сам губернатор сообщил Facebook.

«Высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу», — написал Стадник.

В настоящее время глава Николаевской ОГА находится в Киеве в одной из городских больниц, передает Кoblevo.news.

По информации издания, Стадник, вероятно, заразился коронавирусом на прощальной церемонию с главой «Нацкорпуса» Николаевщины Денисом Янтарем, на которой присутствовало большое количество людей.

Напомним, на утро 14 сентября в Украине подтверждены 156 797 случаев заболевания COVID-19. За сутки зафиксировано 2 462 новых больных.

Фото: Александр Стадник Facebook

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