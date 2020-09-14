МВД Беларуси заявило о поимке «партизан», использовавших украинскую символику

В Беларуси силовики задержали шестерых молодых людей, которых называют участниками так называемого лесного отряда «Партизаны Могилева». Напомним, в стране сейчас проходят массовые акции протеста.

Как сообщает МВД Беларуси в своем Тelegram-канале, задержаны якобы участники «лесного отряда», они состоят в сообществе «Партизаны Могилева», в которое входило 64 пользователя. Силовики утверждают, что участники группы тренировались в заброшенном помещении в лесу и отрабатывали навыки захвата помещений, ведения боев в лесу, а также штурмового альпинизма.

У «партизан» якобы изъяли бело-красно-белую белорусскую, а также украинскую символики, балаклавы, пневматическое и страйкбольное оружие. Еще один «компромат»: обмундирование с шевронами «Пагоня».

Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, у Лукашенко обвиняли Украину в организации «переворота» в Беларуси.

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