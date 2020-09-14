У Шмыгаля рассчитывают на 29,1 гривни за доллар: представлен проект госбюджета-2021

В понедельник, 14 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил проект государственного бюджета Украины. Ранее появилась информация о новом налоге на землю.

Презентация госбюджета опубликована на сайте Министерства финансов Украины. Показатели на следующий год правительство рассчитывало для курса на уровне 29,1 грн/$. Предусмотрен дефицит бюджета в размере 270 млрд грн.

Реальный ВВП, по прогнозам Минфина, должен составить 4,6% роста в годовом исчислении, инфляция — 7,3%, уровень безработицы — 9,2%.

Повышение минимальной заработной платы в госбюджете на 2021 год запланировано до 6,5 тыс. грн. Первое повышение на 1000 грн пройдет 1 января, а второе — на 500 грн — 1 июля. Средняя зарплата должна вырасти до 13,6 тыс. грн. Если учитывать инфляцию, то реальная зарплата с должна вырасти на 12,1%.

На здравоохранение предусмотрено 156,1 млрд грн. На поддержку бизнеса планируется потратить 12 млрд грн.

Расходы на оборону вырастут до 5,93% ВВП по сравнению с 5,45% в этом году. Всего на сферу безопасности и обороны выделят 267,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что курс доллара уже превысил отметку в 28 грн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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