Пленные в обмен на выборы: боевики поставили ультиматум Украине

Несмотря на заявления глава Офиса президента Андрея Ермака о том, что в ближайшее время будут обсуждаться конкретные даты по взаимному обмену пленными, власти так называемой «ДНР» выдвинули Украине новые условия для того, чтобы такой обмен состоялся.

В заявлении, распространенном 14 сентября «властями республики», говорится, что Украина должна внести изменения в постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в ОРДЛО и снять преследования с лиц, освобожденных ранее.

Напомним, очередное заседание ТКГ по Донбассу запланировано в режиме видеоконференции на 16 сентября. На нем, по информации Ермака, должны были обсуждать конкретные даты по обмену удерживаемыми лицами.

Ранее об изменении постановления о выборах на оккупированном Донбассе после берлинской встречи советников говорил представитель РФ Дмитрий Козак.

125

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter