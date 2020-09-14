1,5 тысячи хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси: на границу выехал глава Госпогранслужбы (фото)

В понедельник, 14 сентября, в одном из пунктов пропуска в Черниговской области на украинско-белорусской границе собралась большая группа иностранцев, которые несмотря на ограничения въезда, пытаются попасть в Украину.

По информации белорусских пограничников, на территории приграничных с Украиной районов находятся более 1,5 тысячи евреев-хасидов, которые планировали попасть в Умань на празднование Нового года по еврейскому календарю, передает «БЕЛТА».

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, глава ведомства Сергей Дейнеко встретился с представителями иностранцев и разъяснил им требования относительно ограничения въезда в Украину до конца сентября.

Дейнеко также напомнил об ответственности, которую будут нести нарушители границы.

С целью предотвращения попыток прорыва украинской границы, были задействованы резервы Госпогранслужбы и привлечены подразделения Нацполиции и Нацгвардии.

А тем временем в Умани снова возник конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги. На этот раз местные заблокировали подъезд к выгребной яме здания. Они заявляют, что синагогу построили с нарушением строительных норм, поэтому в помещениях рядом потрескались стены. Хасиды уверяют, что здание построено законно, у них есть все документы, передает «Громадське».

Напомним, на вечер 13 сентября количество подтвержденных случаев коронавируса в Израиле составило почти 154 тысячи. Скончались 1 108 больных. Активными остаются более 38 тысяч случаев, причем в критическом состоянии находятся 513 пациентов. В связи с ростом заболеваемости COVID-19, правительство Израиля приняло решение о введении повторного жесткого карантина на территории всей страны. Новые ограничения начнут действовать с 18 сентября.

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