Украина направила письмо генсеку ООН Гутерришу: названа причина

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, неоднократно обращавший внимание руководства ООН на нарушение прав человека на захваченном Россией Крымском полуострове, назвал противоправным проведение там российских «выборов».

Об этом он сообщил в письме Генеральному секретарю ООН, сказано в Twitter ведомства.

«В письме Генеральному секретарю ООН посол Сергей Кислица подчеркнул, что организация и проведение Россией так называемых „выборов“ в Крыму противоправны и являются грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН, ряда резолюций Генассамблеи ООН и других международных инструментов», — говорится в сообщении.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму и Севастополе с 11 по 13 сентября прошли российские «выборы». В частности, в Севастополе выбирали главу города, депутата российского парламента города по второму мажоритарному округу и депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных советов, прошли довыборы двух депутатов Нахимовского совета.

В ответ на российский фарс Евросоюз заявил, что не признает результаты «выборов» и не рассматривает их участников как представителей территорий, которые, согласно международному праву, являются частью Украины.

Также осудила «выборы» в аннексированных Крыму и Севастополе Литва, выразив при этом поддержку Украине.

В свою очередь, не осталось в стороне и украинское Министерство иностранных дел: там выразили решительный протест и осудили проведение российских «выборов» на территории аннексированного Крымского полуострова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Сергей Кислица обратил внимание Антониу Гутерриша на то, что Российская Федерация проводит насильственную паспортизацию и другие репрессии против жителей захваченного ею украинского полуострова.

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