Постановление о местных выборах могут изменить: стало известно о заседании "слуг" с участием Кравчука и Резникова

Несмотря на заявление главы украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министра Алексея Резникова о том, что украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной рады о невозможности проведения местных выборов на Донбассе, народные избранники из фракции «Слуга народа» планируют провести такое заседание.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Александр Качура.

«Касательно изменений в постановлении о местных выборах. Договорились провести по этому вопросу отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в ТКГ Кравчука, вице-премьера Резникова и руководства Офиса президента», — сообщил он.

В то же время в Верховной раде нет постановлений об изменениях в порядке проведения местных выборов.

Напомним, что 20 августа глава украинской делегации в ТКГ направил письмо в парламент с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

В то же время после переговоров советников «нормандской четверки» представитель РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что упоминавшийся нардеп Александр Качура опубликовал черновой вариант правок к постановлению. В новом варианте пункт три постановления существенно меняется. Во-первых, указывается, что на оккупированных территориях вводится «особый порядок местного самоуправления». Во-вторых, предлагается провести выборы депутатов Луганского и Донецкого областных советов. Кроме того, из постановления убирается упоминание о российской агрессии и о том, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после выведения оккупационных войск, установления контроля над границей, разоружения боевиков.

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter