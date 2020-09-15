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Украина

Зеленский предрек Лукашенко Майдан

0:25 15 сентября 2020
Владимир Зеленский

Продолжающиеся в Беларуси массовые акции протеста и подавление их властями с помощью силы могут привести к тому, что в стране произойдут события, схожие с украинским Майданом.

Такое мнение высказал в президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

По мнению главы государства, властям соседней страны нужно пойти на переговоры со своим народом.

«Люди борются за мир и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает дома. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде Майдана», — полагает Зеленский.

Глава Украины также отметил, что в Беларуси нет «символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди».

Но при этом он уверен, что очень важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее.

«Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны», — подчеркнул Владимир Зеленский.

На вопрос, может ли Беларусь стать предметом очередного спора между Западом и Россией, он ответил так: «Я не знаю. Но я однозначно поддерживаю белорусский народ».

Напомним, что в августе президент Зеленский дал совет белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Он порекомендовал ему провести в короткие сроки повторные выборы президента в республике. «Я бы определенно сказал: „В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!“» — сказал Зеленский. В Минске открестились от «заезженных» советов Зеленского, отметив, что в сложившейся ситуации хотели бы в первую очередь ощутить поддержку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что белорусские силовики заявили о поимке «партизан», использовавших украинскую символику.

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