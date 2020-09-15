Трудности толкования: Резников рассказал о "подводных камнях" минских соглашений

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, выразивший уверенность в том, что Украина добьется от РФ компенсации за разрушенный Донбасс, заявил о том, что в минских договоренностях присутствуют нормы, которые противоречат позиции Украины и предусматривают первоочередное проведение в регионе выборов.

Об этом он сказал во время ток-шоу «Свобода слова» на ICTV.

Тем не менее, Украина не будет проводить по данному пункту переговоры с РФ.

«Мы не видим смысла вести переговоры … Этот вопрос нам задают и партнеры по нормандском формату. Мы не анонсируем выход из Минских соглашений, но у нас возникает вопрос, как толковать этот пункт», — считает Резников.

В то же время чиновник отметил, что Украина будет настаивать на выполнении той части минских соглашений, которая касается безопасности.

Также вице-премьер-министр назвал мифом требования Кремля внести изменения в постановление о проведении выборов в ОРДЛО.

«Здесь есть миф, что Российская Федерация требует от нас изменить нормативный акт и провести выборы в ОРДЛО 25 октября», — сказал Резников.

Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров в Берлине 11 сентября сделал заявление, что украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.

В свою очередь, Алексей Резников заявил, что Украина ничего не обещала. Позже его слова подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак, сказавший, что никаких обещаний, которые касались бы этого вопроса, украинская сторона в Берлине не давала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фракция партии «Слуга народа» в Раде намерена провести заседание, на котором рассмотреть внесение изменений в постановление о невозможности проведения местных выборов на Донбассе.

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