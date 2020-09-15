"Братства" с Россией не будет: в МИД прокомментировал угрозу отмены Евросоюзом безвиза

Рассказавший о «железной стене с Беларусью» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что угрозы функционированию безвизового режима Украины с Европейским Союзом нет.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с Европейским Союзом», — сказал чиновник в ответ на вопрос о том, не помешают ли безвизу находящиеся в Конституционном суде пять заявлений, которые якобы ставят под угрозу независимость антикоррупционных органов.

Глава МИД пояснил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине, в том числе Национальное антикоррупционное бюро Украины, продолжают функционировать.

«Всегда будет диалог, всегда кто-то будет чем-то недоволен, но каких-то макроугроз я не вижу», — сказал Кулеба.

Также он добавил, что интересы украинского государства заключаются в том, чтобы антикоррупционная инфраструктура работала.

«Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких-то предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру», — отметил министр.

Также он выразил уверенность в том, что нет никаких оснований думать, что внешнеполитического курс Украины может измениться с Западного вектора на российский вектор.

«Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в триединое братство и сестерство с Россией», — з заявил Кулеба. При этом он добавил, что надо говорить о совместных усилиях, которые должны прилагаться для продолжения движения в Европейский Союз и НАТО.

«Всегда будет кто-то, кто будет ворчать и пытаться это разрушить, но мы всегда будем сильнее. Потому что за нами — за теми, кто двигает страну на Запад, украинский народ», — заявил Кулеба.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дмитрий Кулеба напомнил россиянам некоторые важные факты из их истории, в частности, то, что цивилизацию в РФ принесли украинцы.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter