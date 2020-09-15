Избиение Балуха: правоохранители рассматривают четыре версии нападения на активиста

Правоохранители рассматривают четыре версии избиения бывшего пленника Кремля Владимира Балуха группой неизвестных в киевском Гидропарке.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко.

«Сегодня пригласили в следственный отдел полиции дать показания по делу нанесения/получения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху. Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия»,— отмечает он.

В числе версий, рассматриваемых правоохранителями, Роман называет несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Также на своей странице в соцсети Сущенко добавил, что сейчас судебно-медицинская экспертиза не завершена, а именно от нее зависит успех расследования. Затрудняет выяснение важных физических сведений отсутствие медицинской карты Балуха, которая осталась в оккупированном Россией Крыму.

В то же время полиция выяснила большинство обстоятельств вечера, нашла свидетелей и провела необходимые следственные действия.

«Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания», — резюмировал журналист.

Напомним, нападение на Владимира Балуха произошло в ночь на 8 сентября в столичном Гидропарке. Изначально было известно, что Балух получил переломы руки и ключицы, а также черепно-мозговую травму. Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой и открыла уголовное производство. В то же время в Офисе президента не исключают, что нападение на Балуха могло иметь политические мотивы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию народный депутат Украины Ахтем Чийгоз заявил, что Владимира Балуха избивали с целью убить — об этом говорит характер увечий. Причиной избиения, считает народный избранник, стала его активная проукраинская позиция, так как когда активиста обнаружили лежащим без сознания на земле, все его вещи — телефон, кошелек и сумка — были на месте. То есть, версия попытки ограбления полностью исключена.

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