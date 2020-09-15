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Украина

В украинской делегации в ТКГ появится новая должность: названа причина

6:17 15 сентября 2020
Резников Алексей

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, рассказавший о «подобных камнях» минских соглашений, заявил о том, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе будет иметь своего спикера.

Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Сейчас идет подбор, будет введена такая ​​должность спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, задачей которого будет как раз фокусировать все сигналы, „one voice“ от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться», — сказал он.

По словам Резникова, в делегации «произошло многоголосие». Ранее о работе Трехсторонней контактной группы было известно сравнительно мало.

Теперь же, с появлением в делегации новых лиц стало трудно различать, где официальная позиция Украины в переговорах, а где личные мнения членов делегации. Озвученные ими заявления часто воспринимаются как позиция делегации в Минске.

Также министр добавил, что все члены украинской делегации занимают проукраинскую позицию, а слова заместителя главы делегации Витольда Фокина об амнистии для боевиков, вырвали из контекста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в эксклюзивном интервью нашему изданию вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил уверенность, что властям Украины удастся добиться компенсации от России за разрушенный в ходе российской агрессии против Украины Донбасс.

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