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Украина

Украина ввела дополнительные ограничения на границе из-за попыток хасидов прорваться в Умань через Беларусь

7:20 15 сентября 2020
на украинско-белорусской границе

В пункте пропуска «Новые Яриловичи» на украинско-белорусской границе, где скопилось большое количество хасидов, пытавшихся попасть в Украину, введены дополнительные ограничения.

Госпогранслужба была вынуждена ограничить пропуск транспорта и людей. Причиной стало большое количество иностранцев, находящихся фактически на проезжей части.

О своем решении, нацеленном на безопасность людей, украинские пограничники проинформировали своих белорусских коллег.

Вместе с пограничниками Беларуси часть транспорта перенаправляется в другие пункты пропуска, сообщили в Госпогранслужбе. Отметим, в Беларуси нет запрета на выезд из страны.

Напомним, в конце августа, в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом, Украина на месяц запретила иностранным гражданам въезд в нашу страну. Хасиды, которым не удалось попасть в Украину через аэропорты, пытались пересечь украинско-белорусскую границу пешим порядком. Несмотря на разъяснения украинских пограничников, прибывшие граждане Израиля продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропусков.

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