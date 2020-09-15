Читатели обрушились с гневом на магазин «Книгарня "Є"» из-за русскоязычной литературы
Сеть книжных магазинов «Книгарня „Є“», которая торговала преимущественно украиноязычными книгами, стала предлагать покупателям книги на русском языке, объясняя это необходимостью выжить на рынке.
В сети считают, что только их книжные магазины не могут изменить ситуацию, сложившуюся в Украине на 2020 год, когда в обороте крупных книготорговых структур 50−70 процентов составляет книга на русском языке, как импортируемая так и изданная в Украине.
«Российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта в Украине», — говорится на странице сети Facebook.
Читатели, которые считали «Книгарню „Є“» своей и покупали там украиноязычные книги, очень недовольны и оставили под постом возмущенные комментарии.
Напомним, известный журналист и блогер Айдер Муждабаев считает, что языковой вопрос в Украине поднимается исключительно в политических целях — ради разрушения страны изнутри.72
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