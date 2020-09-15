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Украина

Читатели обрушились с гневом на магазин «Книгарня "Є"» из-за русскоязычной литературы

8:02 15 сентября 2020
магазин

Сеть книжных магазинов «Книгарня „Є“», которая торговала преимущественно украиноязычными книгами, стала предлагать покупателям книги на русском языке, объясняя это необходимостью выжить на рынке.

В сети считают, что только их книжные магазины не могут изменить ситуацию, сложившуюся в Украине на 2020 год, когда в обороте крупных книготорговых структур 50−70 процентов составляет книга на русском языке, как импортируемая так и изданная в Украине.

«Российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта в Украине», — говорится на странице сети Facebook.

Читатели, которые считали «Книгарню „Є“» своей и покупали там украиноязычные книги, очень недовольны и оставили под постом возмущенные комментарии.

Напомним, известный журналист и блогер Айдер Муждабаев считает, что языковой вопрос в Украине поднимается исключительно в политических целях — ради разрушения страны изнутри.

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