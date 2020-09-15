27.89 / 28.09 32.85 / 33.25
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Маша Фокина попыталась отбиться от хейтеров

9:05 15 сентября 2020
Фокина

Певица и модель Маша Фокина, которая благодаря знакомству с главой Офиса президента Андреем Ермаком продвинула своего деда Витольда Фокина на должность в ТКГ по Донбассу, попыталась в соцсети ответить возмущенным подписчикам.

Девушка считает, что ее атаковали боты, которые оставляют «пошлые и хамские» комментарии. Подписчикам она посоветовала писать на ее электронную почту.


Напомним, сам нынешний замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин сказал, что не помнит, как познакомился с главой Офиса президента Андреем Ермаком из-за давности лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», после того, как Витольд Фокин спровоцировал скандал заявлением о «всеобщей амнистии» и «особом статусе» для всего Донбасса, политика вызвали на заседание комитета Рады. Но запланированная на 15 сентября встреча не состоится, Фокин отказался объяснять депутатам свои слова «из-за занятости».

165

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Скорая помощь

"Продолжаем считать, что у нас все хорошо": в сеть выложили впечатляющее видео огромной очереди "скорых" у больницы в Одессе

Фокина

Маша Фокина попыталась отбиться от хейтеров

спасатель на месте ЧП

Спасатели показали фото последствий аварии на газопроводе в Чабанах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер