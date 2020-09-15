«Скотина этакая»: пресс-секретарь Кернеса отреагировала на перенос сессии горсовета

Известие о том, что очередную сессию Харьковского горсовета впервые за пять лет перенесли, прокомментировала пресс-секретарь находящегося на больничном Геннадия Кернеса Татьяна Грузинская.

Ее комментарий появился под постом депутата горсовета Игоря Черняка о том, что сессия перенесена с 23 на 30 сентября.

В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Черняк также не связал перенос сессии с болезнью Кернеса и сообщил, что причины переноса ему неизвестны.

Татьяна Грузинская отметила, что не стоит делать себе пиар на информации и собирать лайки.

В Харьковском горсовете опубликовали официальную информацию о состоянии Геннадия Кернеса.

«Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что Харьковский городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому, не соответствует действительности. Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций „не слишком удачных“ политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе», — говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. 14 сентября ряд СМИ распространил информацию о том, что Кернес находится в коме в 17-й городской больницы, у него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. Руководитель пресс-службы харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг эти слухи. По его словам, у Кернеса есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые.

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