27.87 / 28.10 32.84 / 33.32
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Скотина этакая»: пресс-секретарь Кернеса отреагировала на перенос сессии горсовета

9:49 15 сентября 2020
горсовет

Известие о том, что очередную сессию Харьковского горсовета впервые за пять лет перенесли, прокомментировала пресс-секретарь находящегося на больничном Геннадия Кернеса Татьяна Грузинская.

Ее комментарий появился под постом депутата горсовета Игоря Черняка о том, что сессия перенесена с 23 на 30 сентября.

В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Черняк также не связал перенос сессии с болезнью Кернеса и сообщил, что причины переноса ему неизвестны.

Татьяна Грузинская отметила, что не стоит делать себе пиар на информации и собирать лайки.

В Харьковском горсовете опубликовали официальную информацию о состоянии Геннадия Кернеса.

«Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что Харьковский городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому, не соответствует действительности. Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций „не слишком удачных“ политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе», — говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. 14 сентября ряд СМИ распространил информацию о том, что Кернес находится в коме в 17-й городской больницы, у него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. Руководитель пресс-службы харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг эти слухи. По его словам, у Кернеса есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые.

368

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тарзан и Анастасия Шульженко

Актриса Шульженко сквозь слезы рассказала об интиме с Тарзаном и угрозах Королевой (видео)

Прорыв трубопровода в Чабанах

«Люди заживо сгорали в адском пламени»: у Авакова нагнали страху вокруг ЧП в Чабанах

Евгений Марчук

России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, — Евгений Марчук

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер