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Украина

После аварии на газопроводе в Чабанах Минэнерго сделало важное заявление для ЕС

10:10 15 сентября 2020
газопровод

Несмотря на аварию на магистральном газопроводе вблизи поселка Чабаны под Киевом, транзит природного газа в Европу продолжается в штатном режиме в заявленных объемах.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины на своем сайте.

«Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах», — говорится в сообщении.

По факту разгерметизации магистрального газопровода возле поселка Чабаны в полиции открыли уголовное производство.
«Открыто уголовное производство по статье № 292 Уголовного кодекса Украины „Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов“. Сейчас будет назначен ряд экспертиз для установления всех причин разгерметизации газопровода», — цитирует сообщение полиции УНН.

Напомним, 15 сентября около половины первого ночи вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм. Спасатели перекрыли подачу газа к газопроводу. Ремонтные работы продолжаются и сегодня утром. Жертв и пострадавших нет.

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