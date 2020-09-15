Зеленский предположил беспорядки в ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский, в Офисе которого недавно прокомментировали отмену «инспекции» позиций ВСУ «делегацией из ОРДЛО», не исключает, что на временно оккупированных украинских территориях могут начаться беспорядки.

Так, в интервью изданию «Wiener Zeitung» украинский президент, отметивший сложную ситуацию на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей с зарплатой и высокими тарифами на коммунальные услуги, добавил: «Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки».

Зеленский отметил, что есть люди, которые выступают за то, чтобы Донбасс стал «чем-то вроде Приднестровья или Абхазии», однако напомнил, что на временно оккупированных территориях проживают три миллиона украинцев, и что на Донбассе — гуманитарная катастрофа. «Люди, которые живут на оккупированной территории, могут видеть, как украинцы живут по другую сторону фронта — а именно лучше», — добавил он.

По его мнению, в ОРДЛО, где много проукраинских граждан, может возникнуть «внутренний конфликт». «Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Наши солдаты, освобожденные из плена, рассказывали, что сидели в тюрьмах с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые думают проукраински», — добавил президент Украины.

Эксклюзивное интервью с вице-премьером Алексеем Резниковым, принимающим участие в переговорах в рамках ТКГ по Донбассу, в котором он отвечал на вопросы о дискуссиях в Минске, возможном диалоге с жителями ОРДЛО, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с сайта президента Украины.

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