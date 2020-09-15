В украинской армии новая смерть от коронавируса

В Вооруженных силах Украины количество летальных случаев из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, увеличилось до семи — 14 сентября умер работник ВСУ из Белой Церкви.

Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, пациент был госпитализирован в начале сентября, ПЦР-тест дал положительные результат.

«Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, у пациента были хронические сопутствующие заболевания, он нуждался в помощи узкопрофильных специалистов. 14 сентября состояние здоровья резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро вторника, 15 сентября, в Вооруженных Силах Украины коронавирус подтвержден у 662 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине анонсировали изготовление тест-системы, которая с одной пробы позволит выяснить, болеет ли человек COVID-19, или же у него грипп.

Фото со странички командования Медицинскими силами ВСУ в соцсетях.

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