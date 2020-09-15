У Кернеса подтвердили COVID-19: в каком состоянии сейчас мэр Харькова

У мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19, он находится в стабильно тяжелом состоянии, однако речь о коме не идет.

Как передает «Интерфакс -Украина», об этом заявил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

После беседы с Кернесом, которая состоялась вечером в понедельник в 17-й больнице, он сообщил, что мэр Харькова просил передать — коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких подтверждает. «Ни о каком отеке мозга, ни о какой коме речь не идет», — заявил Сидоренко.

А вскоре на связь вышел и сам мэр Харькова. Так, в Telegram-канале он поблагодарил харьковчан, которые не верят в слухи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Сидоренко заявлял, что Геннадий Кернес ушел на больничный в середине прошлой недели.

Фото со странички Геннадия Кернеса в соцсетях.

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