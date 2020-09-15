В Украине объяснили разблокировку ВКонтакте

Накануне выборов в Украине активизировались российские спецслужбы, которые курируют соцсети страны-агрессора, ранее подвергшиеся блокировке.

Пресс-служба СНБО, прокомментировала информацию представителей мобильного приложения соцсети «ВКонтакте», что им удалось обойти блокировки на территории Украины.

Пр словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, спецслужбы РФ ищут новые методы обхода санкций. Так, в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении, в результате украинским пользователям предоставлен доступ к соцсети «ВКонтакте».

«С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено», — заявил Демедюк.

Основная цель обхода блокировки, по его словам, — распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования им.

«Такие действия обычно проводятся накануне значительных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов», — сказал Демедюк.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины разрабатывают меры по блокировке работы мобильного приложения «ВКонтакте» на территории Украины.

Ранее сообщалось, что компания Apple была вынуждена удалить мобильные приложения российских медиаресурсов.

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