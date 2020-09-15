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Украина

Тысячи хасидов до сих пор пытаются попасть в Украину из Беларуси

13:06 15 сентября 2020
хасиды

Ситуация на государственной границе с Беларусью, где собралось значительное количество паломников-хасидов, пытающихся попасть в Украину, несмотря на запрет для иностранцев, контролируемая.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека, передает Офис президента.

По данным Госпогранслужбы, со второй половины дня 14 сентября с стороны Беларуси начали прибывать паломники, стремящиеся попасть в Умань на празднование Нового года по еврейскому календарю.

Иностранцам разъяснили, что в Украине до конца сентября действует запрет на въезд в страну, в связи с ситуацией с коронавирусом, однако большинство из них остались между украинским и белорусским пунктами пропусков.

На утро 15 сентября, по данным ГПС, на украинской на границе со стороны Беларуси остается еще 690 граждан Израиля, которые любыми путями хотят попасть в Украину. Еврейские религиозные организации обеспечивают паломников водой и кошерной пищей.

«Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской — до 700, Волынской — до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров — около 600 иностранцев», — сообщил Сергей Дейнеко.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы и Сумского пограничного отряда. Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Напомним, украинским пограничникам вместе с Нацгвардией и Нацполицией вечером 14 сентября пришлось установить заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи», чтобы предотвратить беспорядки. В этом пункте пропуска также были установлены дополнительные ограничения.

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