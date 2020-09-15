До +30 и резкое похолодание: синоптик рассказала, каким регионам не повезет с погодой

Бабье лето продлится в Украине еще несколько дней. А в пятницу, 18 сентября, погода станет осенней, не исключая местами ночных заморозков.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине в ближайшие два дня будет сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха 16 сентября ожидается в пределах + 25 -+ 30 градусов. Немного свежее будет на северо-востоке страны — в Сумской, Харьковской, Луганской областях в течение дня + 20 — + 24 градуса.

В четверг, 17 сентября с запада Европы придет атмосферный фронт, который принесет дожди в западные и частично в северные и центральные области страны. На юге и востоке удержится преимущественно сухая погода.

Температура воздуха снизится уже в четверг в западных областях, а в течение 18−19 сентября — в большинстве областей Украины. Ожидается всего + 12 + 17 градусов, на юге будет теплее на несколько градусов.

В Киеве 16 сентября ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха до +28 градусов. Четверг, 17 сентября, будет жарким. Днем до +30 градусов, но во второй половине дня пройдет дождевой фронт и уже в пятницу в Киеве существенно похолодает.

Напомним, народные синоптики составили прогноз на все осенние месяцы и пообещали теплое начало зимы.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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