27.90 / 28.12 32.90 / 33.36
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

До +30 и резкое похолодание: синоптик рассказала, каким регионам не повезет с погодой

13:50 15 сентября 2020
осень

Бабье лето продлится в Украине еще несколько дней. А в пятницу, 18 сентября, погода станет осенней, не исключая местами ночных заморозков.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине в ближайшие два дня будет сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха 16 сентября ожидается в пределах + 25 -+ 30 градусов. Немного свежее будет на северо-востоке страны — в Сумской, Харьковской, Луганской областях в течение дня + 20 — + 24 градуса.

В четверг, 17 сентября с запада Европы придет атмосферный фронт, который принесет дожди в западные и частично в северные и центральные области страны. На юге и востоке удержится преимущественно сухая погода.

Температура воздуха снизится уже в четверг в западных областях, а в течение 18−19 сентября — в большинстве областей Украины. Ожидается всего + 12 + 17 градусов, на юге будет теплее на несколько градусов.

В Киеве 16 сентября ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха до +28 градусов. Четверг, 17 сентября, будет жарким. Днем до +30 градусов, но во второй половине дня пройдет дождевой фронт и уже в пятницу в Киеве существенно похолодает.

Напомним, народные синоптики составили прогноз на все осенние месяцы и пообещали теплое начало зимы.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Навальный

«Все еще ничего не умею»: Навальный рассказал о своем самочувствии и показал фото из клиники

Жадан и Собаки

"Вова купує квиток до Ростова": острый клип группы "Жадан и Собаки" покоряет сеть

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Слава Каминская назвала причину неожиданного вылета из "Танців з зірками"

осень

До +30 и резкое похолодание: синоптик рассказала, каким регионам не повезет с погодой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер