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Украина

Нечестные: Верховная Рада дала оценку выборам Лукашенко в Беларуси

14:02 15 сентября 2020
Верховная Рада Украины

Вслед за Евросоюзом, где заявили, что не считают президента Беларуси Александра Лукашенко легитимным, Верховная Рада Украины утвердила заявление, в котором белорусские президентские выборы названы «ни свободными, ни честными».

Как сообщается на сайте украинского парламента, в заявлении подчеркивается, что президентские выборы в Беларуси 9 августа «прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы».

«Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов Президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан», — говорится в заявлении, в котором также осуждается применение силы против участников акций протестов.

Парламентарии, выступившие за освобождение протестующих, осудили задержание белорусскими силовиками граждан Украины, отвергли обвинения властей Беларуси в причастности к дестабилизации ситуации в РБ. А намерения официального Минска привлечь силы России для урегулирования ситуации в Беларуси расценили как «прямую угрозу общеевропейской безопасности и безопасности Украины».

В качестве варианта установления диалога с белорусским обществом были названы свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов.

За принятие документа проголосовали 228 народных депутатов Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что контакты с Беларусью «поставлены на паузу», однако «железную стену» с РБ никто строить не собирается.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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