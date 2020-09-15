27.94 / 28.15 32.95 / 33.40
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Камни с неба не помогут: в сети показали фото пересохшего Симферопольского водохранилища

14:29 15 сентября 2020
Симферопольское водохранилище

В оккупированном Крыму практически полностью пересохло Симферопольское водохранилище, в котором на конец августа оставалось еще 7 миллионов кубометров воды из необходимых 36.

Такая же ситуация в Аянском и Партизанском водохранилищах. Вода в крымскую столицу оттуда, практически, не поступает. Об этом пишет блогер RoksolanaToday&КрымUA, ссылаясь на информацию гендиректора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.

По его словам, из Симферопольского водохранилища взять 34 тысячи кубометров в сутки просто невозможно. Из-за забора илистых вод, грязная вода поступает в дома крымчан. Промывки фильтров дают только дополнительные потери воды.

В сети по этому поводу вспомнили, лозунг, которым были увешаны все рекламные щиты на полуострове в период «крымской весны» 2014 о «камнях с неба».

Напомним, оккупанты уже предупредили крымчан, что ограничения по подаче воды на полуострове сохранятся до марта 2021 года. На полуострове также пересохли пять рек, обеспечивающих пресной водой водохранилища питьевого стока. В этом в сети увидели «месть природы» за ворованное.

453

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Взрыв

Под Шумами подорвались полковник ВСУ и пресс-секретарь одной из бригад: первые подробности

Донбасс

Марчук рассказал, как Украина может загнать Россию в тупик на переговорах по Донбассу

Оля Фреймут

"Хотела уйти из "Танців з зірками": Оля Фреймут сделала неожиданное признание

детская площадка в Одессе, где случилось ЧП

В Одессе ребенок на детской площадке наткнулся на острый штырь и получил серьезную травму (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер