Камни с неба не помогут: в сети показали фото пересохшего Симферопольского водохранилища

В оккупированном Крыму практически полностью пересохло Симферопольское водохранилище, в котором на конец августа оставалось еще 7 миллионов кубометров воды из необходимых 36.

Такая же ситуация в Аянском и Партизанском водохранилищах. Вода в крымскую столицу оттуда, практически, не поступает. Об этом пишет блогер RoksolanaToday&КрымUA, ссылаясь на информацию гендиректора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.

По его словам, из Симферопольского водохранилища взять 34 тысячи кубометров в сутки просто невозможно. Из-за забора илистых вод, грязная вода поступает в дома крымчан. Промывки фильтров дают только дополнительные потери воды.



В сети по этому поводу вспомнили, лозунг, которым были увешаны все рекламные щиты на полуострове в период «крымской весны» 2014 о «камнях с неба».

Напомним, оккупанты уже предупредили крымчан, что ограничения по подаче воды на полуострове сохранятся до марта 2021 года. На полуострове также пересохли пять рек, обеспечивающих пресной водой водохранилища питьевого стока. В этом в сети увидели «месть природы» за ворованное.

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