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Украина

Марчук рассказал, как Украина может загнать Россию в тупик на переговорах по Донбассу

15:12 15 сентября 2020
Донбасс

На переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) украинская сторона может использовать свое преимущество в тех моментах, которые не выполнены участниками сторон по отношению к Киеву. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал Евгений Марчук, который занимал не только видные посты в украинской политике, но и 4 года был украинским представителем в ТКГ.

По словам бывшего секретаря СНБО и экс-министра обороны, россияне выстраивают свои требования, всегда базируясь на минских договоренностях, но вырывают из контекста отдельные тезисы.

Марчук отметил, что в этих договоренностях действительно есть очень тяжелые моменты для Украины, но есть и те пункты, которые могут играть в нашу сторону, но до сих пор не выполнены.
В частности, речь идет о постоянном мониторинге на украинско-российской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и России.

Марчук отметил, что ОБСЕ сделала несколько безуспешных попыток в этом направлении в самом начале конфликта, о потом прекратила. А россияне и боевики ОРДЛО их к границе не допускают, о чем ОБСЕ в последнее время не сообщает даже в своих сводках.

Политик акцентирует внимание на том, что создание вдоль границы зоны безопасности возложено не на стороны конфликта, а именно на ОБСЕ.

Марчук уточняет, что украинская сторона не поднимает этот вопрос на заседаниях ТКГ, хотя на этом можно строить диалог с представителями РФ и ОБСЕ.

«Ведь у нас, особенно сейчас, есть все основания требовать выполнения этой позиции и прежде всего в контексте нынешних споров о последовательности граница-выборы-граница», — считает политик.

Напомним, вопрос проведения выборов на оккупированном Донбассе стал камнем преткновения на встрече политсоветников стран «нормандской четверки» в Берлине. В результате украинская делегация согласилась выполнить требование Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах, что вызвало гнев украинского общества.

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