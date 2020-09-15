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Украина

Зеленский анонсировал новую встречу советников «нормандской четверки» и рассказал об отношениях с Путиным

15:36 15 сентября 2020
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в преддверии саммита лидеров «нормандской четверки» должна пройти еще одна встреча их советников.

Как сообщает УП, на совместном с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом брифинге Владимир Зеленский заявил, что новая встреча советников глав стран, нормандской четверки" должна состояться в течение 10 дней.

«Многие вещи проговорили, вопросы подняли, но не решили, а должны решить, иметь хотя бы генеральные соглашения для того, чтобы уже состоялась встреча лидеров. Поэтому будет встреча — не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней должна быть, надеюсь, еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече», — сказал Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина, на том же брифинге Зленский рассказал об отношениях с Путиным.

«Вы спросили, какие у нас отношения. К сожалению, мы потеряли это слово и потеряли значение этого слова между нашими странами. У нас раньше были прекрасные отношения, а сегодня 14 тысяч погибших, нет двух территорий нашей независимой страны», — подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что диалог с Путиным привел к перемирию на Донбассе и к обмену пленными.

Ранее в Украине пояснили ситуацию с местными выборами на Донбассе.

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