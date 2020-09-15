Несмотря на «красную зону»: в Ивано-Франковске решили открыть все школы и садики

Городские власти Ивано-Франковска, попавшего в карантинную «красную» зону, решили поэтапно возобновить работу детских садиков и школ.

По словам мэра города Руслана Марцинкива, такое решение приняли на внеочередной сессии горсовета, «руководствуясь Конституцией и законами Украины об образовании».

«Даже несмотря на карантин и „красную“ зону, в городе продолжится постепенное восстановление обучение и поэтапное открытие детских садиков и школ. Так, с 21 сентября полноценно должны заработать садики и начальные школы (1−4 классы), а с 28 сентября — все остальные заведения среднего образования», — сообщил мэр Ивано-Франковска.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 14 сентября школы в Киеве, попавшего в «оранжевую» зону, работают в очном и смешанном форматах.

Фото NeiFo с сайта Pixabay.



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