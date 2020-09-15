Хасиды пытаются попасть в Украину через Беларусь: что происходит на границе (видео)

Хасиды, которым запретили въезд в Украину, расположились лагерем на территории Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Tut.by, в Ивановском районе белорусские пограничники выпускают хасидов группами. Однако на границе дорогу им перегородили украинские пограничники со щитами.

При этом хасиды, прошедшие пограничный контроль на белорусской стороне, расположились лагерем в двух десятках метрах от щитов украинских пограничников. Паломники достали гитару, поют песни и танцуют.

«Аншлага нет. Кто почитал новости — сам решил ехать на другой пункт пропуска, кто нет — мы тех перенаправляем в другие пункты пересечения границы. Делать это будем, пока хасиды будут стоять», — сказала спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

По ее словам, в «Новых Яриловичах» не видно и украинских граждан, переходивших границу пешком.

На видео показано, что на границу с Украиной приехал губернатор Гомельщины Геннадий Соловей, а хасиды поют песни.

Но паломники не теряют надежду попасть в Умань на празднование Нового года по еврейскому календарю.

Кроме того, Госпогранслужба Украины информирует, что иностранцы пытаются проникнуть через границу также в Волынской области — напротив пункта пропуска «Дольск».

Как сообщает РБК-Украина, с просьбой помочь решить проблему к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился министр внутренних дел Израиля Арье Дери.

«Я обращаюсь к вам с просьбой разрешить на чрезвычайных гуманитарных основаниях въезд для тех, кто находится на белорусской границе, только на период еврейского Нового года, с учетом ограничений и с полным соблюдением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными», — написал он в письме Зеленскому.

Ранее сообщалось, что на территории приграничных с Украиной районов собралось более 1,5 тысячи евреев-хасидов, которые планировали попасть в Умань. Из-за этого Украина вынуждена вводить на границе с Беларусь дополнительные ограничения.

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