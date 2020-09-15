Зеленский оценил возможность переноса переговоров ТКГ из Минска

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова канцлера Австрии Себастьяна Куртца о том, что Вена готова вместо Минска стать площадкой для переговоров по Донбассу.

Как сообщает УНН, Зеленский заявил, что перенос заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию может рассматриваться после стабилизации ситуации в Беларуси.

«О переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию. Вы знаете, мне кажется что сегодня из-за COVID-19, честно говоря, не важно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в формате онлайн, видеоформате, и не встречаемся. Но вопросы, которые вы поднимаете, несмотря на то, что Австрия действительно нас очень поддерживает в этом вопросе и в санкционном вопросе, и мы за это благодарны», — сказал Зеленский.

При этом он отметил преждевременность разговоров о переносе площадки для переговоров.

«Такие вопросы о переносе сейчас слишком рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации очень сложной ситуации, которая происходит в Беларуси», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, как у него складываются отношения с Путиным.

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