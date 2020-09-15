Лукашенко хочет договориться с Киевом о зеленом коридоре для хасидов

После того, как в Украине были закрыты границы для въезда иностранцев, сотни паломников-хасидов пытаются прорваться на украинскую территорию через Беларусь. Минск недоволен такой активностью на границе, а потому готов взять на себя часть расходов на зеленый коридор.

Паломники стремятся успеть в Умань до 18 сентября, когда начинаются празднования Рош ха-Шана. Пока же из-за закрытой границы около тысячи человек застряли между границами Беларуси и Украины. Александр Лукашенко вызвался обеспечить транспорт, чтобы на нейтральной полосе не стоял полевой лагерь. Об этом сообщает Belta.by.

«Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки паломников к украинским святыням и обратно. А затем и в аэропорт для отправления на родину. Процесс будет организован максимально безопасно, чтобы на заболеваемость COVID-19 это никак не повлияло», — заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Напомним, кроме закрытия границ до 29 сентября Украина отдельно прекратила пропуск граждан через КПП «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью.

Фото dpsu.gov.ua



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