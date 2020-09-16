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Украина потребовала от РФ объяснений: Кремль заподозрили в нежелании урегулировать конфликт на Донбассе

0:25 16 сентября 2020
Бойцы ВСУ на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны дополнительных разъяснений ее позиции относительно заявления замминистра МИД Андрея Руденко о перспективах проведения очередного саммита глав государств в нормандском формате, который анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В ведомстве поясняют, что глава Украинского государства, находясь с рабочим визитом в Австрии, заявил, что «все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече».

Представитель же МИД РФ Руденко в комментарии российским СМИ заявил, что это не так.

«Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», — утверждал Руденко.

В МИД Украины отмечают, что Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита, «а о принципиальной готовности его участников встретиться».

Поэтому в украинском МИД не исключают, что заявление зама Лаврова является четким сигналом того, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита.

Как известно, в Берлине советники глав государств «нормандской четверки» договорились, что Красный Крест получит доступ к украинским пленным на оккупированном Донбассе. Как уточнил глава Офиса президента Украины, гуманитарная организация должна до конца сентября получить такой доступ.

В свою очередь, российская сторона утверждает, что представители Киева взяли обязательство изменить постановление Верховной рады о местных выборах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вице-премьер Алексей Резников по результатам встречи в Берлине заявил, что Украина не брала на себя подобных обещаний. Позже его слова подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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