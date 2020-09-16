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Украина

Зеленский поручил наладить в Украине выпуск отечественной вакцины: что об этом известно

1:55 16 сентября 2020
Владимир Зеленский

Пока ученые во всем мире интенсивно испытывают различные виды вакцин от коронавируса, о создании собственного препарата задумались и в Украине.

Так, президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в нашей стране центр, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями с тем, чтобы в перспективе можно было обеспечить украинцев отечественными вакцинами.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса главы государства.

«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами. В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозами для государства», — говорится в сообщении.

Задача по созданию центра прозвучала на совещании по вопросам развития системы биологической безопасности Украины.

На нем, в частности, обсуждалось создание условий для научных исследований и производства иммунобиологических препаратов с применением генно-инженерных технологий.

Сообщается, что во время совещания представители Минздрава представили видение направлений локализации производства вакцин, осуществление научно-исследовательских и научно-технологических разработок с применением генно-инженерных технологий. Также присутствовавшие ученые подчеркнули необходимость предоставления приоритета генно-инженерным технологиям производства иммунобиологических препаратов.

Отмечается, что по результатам совещания должны быть подготовлены соответствующие предложения.

Ранее Зеленский заявил, что страна готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана. «Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году», — говорил президент.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный санврач Украины Виктор Ляшко анонсировал еще одну важную украинскую разработку: в стране готовится к выпуску тест-система, позволяющая выявить у человека заболевание не только COVID-19, но и гриппом.

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Зеленский поручил наладить в Украине выпуск отечественной вакцины: что об этом известно

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