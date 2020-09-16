Счет идет на миллиарды: в "Нафтогазе" рассказали, сколько намерены получить от РФ за транзит газа

Председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, которого Кабмин лишил баснословных гонораров, озвучил сумму, которую компания намерена получить от России за транзит газа в 2020 году.

По его словам, от российского монополиста «Газпрома» Украина должна получить около 2 миллиардов долларов за использование газотранспортной системы.

Такие данные Коболев привел в интервью журналистке Янине Соколовой.

Коболев пояснил, что принцип «качай или плати», закрепленный ранее, положительно влияет на доход украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности, а не за объемы прокачанного газа.

Глава «Нафтогаз» также сомневается, что Германия откажется от «Северного потока-2». По мнению Коболева, это зависит от санкций США против российского газопровода.

Как известно, НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа сроком на 5 лет.

Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК «Нафтогаз Украины» выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания «Оператор ГТС Украины».

Согласно новому контракту, объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021—2024 годах. В то же время, пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах — более 24 млрд кубометров. Тем не менее, цена газа для абонентов, для абонентов, избравших тариф «Годовой», повысится в период с 16 по 30 сентября до 5,24 гривен за кубический метр.

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter