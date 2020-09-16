"Антоненко против Украины": ЕСПЧ зарегистрировал исковое заявление фигуранта "дела Шеремета"

Адвокаты музыканта Андрея Антоненко, которого ждет суд присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где она и было зарегистрирована.

Об этом говорится в сообщении юридической компании «Сенс Украина», которая представляет интересы Антоненко в суде.

«Заявление подано в связи с нарушением Украиной статьи 5 и § 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — объясняются положения ходатайства.

ЕСПЧ подтвердил получение заявления Антоненко против Украины от 23 июня 2020 года. Делу Antonenko v. Ukraine присвоен № 29341/20.

Защита Антоненко в своем заявлении указывает на следующие основные нарушения его прав:

1. Незаконное задержание (Статья 5 § 1). Полиция задержала его 12 декабря не позже 15:10. Однако в документах указано другое время — 23:05. А основанием для задержания стало постановление следственного судьи, вынесенное в 18:40. То есть, к этому времени Антоненко уже как минимум 3,5 часа был не на свободе.

2. Необоснованность подозрения (Статья 5 § 1, п. ©. Сообщение о подозрении было необоснованным, так как основывалось «исключительно на сходстве в манере походки с предполагаемым преступником на видео».

3. Необоснованные высказывания первых лиц государства о совершении заявителем убийства (Статья 6 § 2). «Высказывания президента и председателя парламента (благодарность полицейским, наличие ответов на все вопросы, кроме тех, кто заказчик), Генерального прокурора («установлены лица, собственно совершили преступление «), министра внутренних дел и его заместителя (по хранению заявителем взрывчатки, «которой можно убить большое количество людей»), заместителя председателя Национальной полиции («известны нам по прошлым преступлениям») и т. д. нельзя считать осторожными и направленными на информирование общественности о деятельности правоохранительных органов. Они имели сугубо пропагандистский характер и, с учетом положения спикеров существенно влияли на решение о мерах предосторожности.

4. Немотивированность решений об избрании и продлении меры пресечения и неоправданная продолжительность заключения (Статья 5 § 3). Срок предварительного расследования также нельзя считать разумным. За время содержания под стражей фактически никаких следственных действий, направленных на получение истины, так и не было проведено. Ходатайство об изменении меры пресечения от 22.01.2020, 06.05.2020 не были рассмотрены судьями по существу.

Напомним, один из руководителей «Украинской правды», журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

17 июля Печерский районный суд города Киева в очередной раз продлил Андрею Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 17 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан назвал одним из самых значимых промахов Владимира Зеленского его участие в пресс-конференции по делу Павла Шеремета. Такой шаг он назвал «глупым пиаром», который не приведет ни чему хорошему. Даже, если суд их осудит, то они смогут обращаться в ЕСПЧ, что присутствие президента заранее предопределило приговор.

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