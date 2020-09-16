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Украина

Бабье лето сменится дождями: где ждать непогоды в ближайшие дни

7:17 16 сентября 2020
дождь

В ближайшие дни в Украину на смену антициклону придет атмосферный фронт из Западной Европы. Он испортит погоду в западных, северных областях и частично в центральных регионах. После дождей резко похолодает до 12−15 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 16 сентября в Украине еще будет жарко — до 25−30° в большинстве областей, в Сумской, Черниговской областях, в Карпатах — 21−26°.

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17 сентября дожди и грозы ожидаются на западе и на севере. На Левобережье, в южных регионах и на востоке — преимущественно сухая погода.

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18 сентября дожди сместятся на восток, а в западных регионах, на севере и в центре существенно похолодает. Ночью в западной части страны температура опустится до +5.

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Напомним, народные синоптики составили прогноз на октябрь, ноябрь и первый месяц зимы. Согласно приметам, осень будет теплой, и календарная зима начнется не морозами, а умеренными температурами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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